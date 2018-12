DLRG-Bezirksjugend unter neuer Leitung

Dass die Ortsgruppen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) weit mehr leisten, als Schwimmunterricht anzubieten, zeigte sich jetzt beim Bezirksjugendtag des DLRG-Bezirks Nordheide in Lüneburg. Von Bastelnachmittagen über Ausflüge in Wildparks bis zum Aufbau von Jugendeinsatzsteams wird in den jeweiligen Ortsgruppen vieles geleistet. Auch das von der Bezirksjugend angebotene Pfingstcamp, das WRD-Camp (Wasserrettungsdienst-Camp), und die Herbstfreizeit erfreuten sich wachsender Teilnehmerzahlen.Bei den Wahlen standen der langjährige Bezirksjugendvorsitzende Christian Sparfeldt, Schatzmeister Tobias Leger und Beisitzer Niklas Martin nicht zur Wiederwahl. Neuer Bezirksjugendvorsitzende wurde der bisherige zweite Vorsitzende Frederik Overkamp. An seiner Seite stehen der neue zweite Vorsitzende Lasse Habermann und Schatzmeister Chuong Steinhauer, die zukünftig von fünf Beisitzenden unterstützt werden.Echkard Menzel, der stellvertrende Bezirksleiter des DLRG-Bezirks Nordheide, beglückwünschte den neuen Vorstand und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.