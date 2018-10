Elias-Schule: 2.200 Euro für Turngeräte

Über eine Spende in Höhe von 2.200 Euro freut sich die heilpädagogische Elias-Schule in Wistedt. Das Geld soll in Turngeräte für den Sportunterricht investiert werden. Den Betrag stiftete Angelika Hartmann, die anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihres Bewegungs- und Ernährungsstudio in Sittensen auf Geschenke verzichtete und Kunden, Freunde und Verwandte um eine Spende zugunsten der Elias-Schule bat.