Gustav Baden ist seit 75 Jahren in der Wistedter Feuerwehr

Bestens besucht war die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wistedt. Ortsbrandmeister Frank Stockhausen begrüßte eine fast vollzählige Einsatz- und Altersabteilung sowie Tostedts Ersten Samtgemeinderat Stefan Walnsch, Kreisbrandmeister Volker Bellmann und Gemeindebrandmeister Sven Bauer, die den ehrenamtlichen Rettern für die geleistete Arbeit und ihre Einsatzbereitschaft dankten.Kreisbrandmeister Volker Bellmann hatte auch die schöne Aufgabe, langjährige Mitglieder zu ehren: für sage und schreibe 75-jährige Mitgliedschaft zeichnete er Gustav Baden aus, für 40-jährige Mitgliedschaft Karl-Ludwig Fehling und für 25-jährige Mitgliedschaft Christopher Dempt.Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr Wistedt zu 91 Einsätzen gerufen, darunter 17 Brandeinsätze, 22 technische Hilfeleistungen, 13 allgemeine technische Hilfeleistungen (Brandsicherheitswachen und Umzugsbegleitungen) sowie 39 Helfer vor Ort (HvO)-Einsätze, berichtete Ortsbrandmeister Frank Stockhausen.Um dieses Einsatzaufkommen bewältigen zu können, nahmen die Wistedter Retter regelmäßig an Aus- und Fortbildungen teil, u.a. an mehreren Lehrgängen an der Feuerwertechnischen Zentrale (FTZ) Hittfeld und der niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz.43 Aktive, 14 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung sowie 20 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.zum Feuerwehrmann: Moritz Schlegel, zum Oberfeuerwehrmännern: Benjamin Fritz und Christian Merkens, zu Hauptfeuerwehrfrauen: Merle Baden, Michèle Bauer und Chantal Mildenberger, zum Oberlöschmeister: Tim Oliver Martens, zum Hauptlöschmeister: Florian Rosenow.Gruppenführer Gruppe 1: Tim Oliver Martens, stv. Gruppenführer Gruppe 1: Rainer Bassen, Gruppenführer Gruppe 2: Oliver Domin, stv. Gruppenführer Gruppe 2: Carsten Schultz, Jugendwart: Bernd Busse, stv. Jugendwart: Benjamin Fritz, Atemschutzgerätewart: Lucas Bassen, stv. Atemschutzgerätewartin: Michèle Bauer, Brandschutzerzieher: Bernd Busse, stv. Gerätewart: Carsten Schultz, Kassenprüfer: Ingo Alex.