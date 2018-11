Hegering Tostedt bat zum Tanz

Wenn die Gäste im Eingangsportal des Landgasthofs "Zum Estetal" in Kakenstorf von einem röhrenden Brunfthirschen begrüßt werden, dann ruht die Jagd. Denn diesmal stand das Feiern im Mittelpunkt. Wie alle zwei Jahre lud der Hegering Tostedt zum Hubertusball ein. Die bei Jägern und Nichtjägern gleichermaßen beliebte Veranstaltung war auch diesmal wieder ein voller Erfolg.Erneut gelang es dem Fest-Team mit viel Fleiß und Liebe zum Detail im Saal in einen Herbstwald mit all seinen Facetten und Tieren zu verwandeln. Eine große Tombola mit super Preisen lockte wieder zahlreiche Gäste aus dem ganzen Landkreis nach Kakenstorf.Nach der musikalischen Begrüßung durch das Jagdhorn-Bläsercorps und der Festrede des Hegeringleiters Heiko Geyer nahm die Veranstaltung mächtig Fahrt auf. Die Band "Dream Boat" heizte den Gästen ordentlich ein, und es wurde eine rauschende Ballnacht.