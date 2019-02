Heimatverein Tostedt: Wer will mitsingen oder tanzen?

Wer hat Spaß am Singen oder Tanzen? Das fragt der 1980 gegründete Heimatverein Tostedt, der Verstärkung für seinen Sing- und Volkstanzkreis sucht. Beide Kreise wurden vor rund 30 Jahren - neben anderen Aktivitäten - ins Leben gerufen.Wer Spaß am gemeinsamen Singen oder an tänzerischer Bewegung hat, wendet sich an Maria Nyhuis, Tel. 04182-5548, oder kommt einfach probeweise zu einem der Übungsnachmittage bzw. -abende.• Der Singkreis trifft sich im Heimathaus im Himmelsweg 8 - von Oktober bis März an jedem ersten Mittwoch im Monat um 15 Uhr und in der Zeit von April bis September an jedem ersten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr.• Die Übungsabende des Tanzkreises finden 14-tägig montags in den ungeraden Wochen jeweils um 19 Uhr im oberen Raum der Turnhalle in der Poststraße statt. Nähere Infos unter www.heimatverein-tostedt.de