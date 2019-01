Junge Landfrauen: Bauernhofbesuch statt Boßel-Wettkampf

Schlechtes Wetter führte jüngst dazu, dass die Jungen Landfrauen im Landkreis Harburg in Marschacht statt zu boßeln eine informative Betriebsführung auf dem Hof von Familie Meyn erhielten. Auf dem Hof mit rund 200 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche werden 320 Milchkühe gehalten. Johannes Meyn führte die Gruppe über den Hof und erläuterte u.a. die Vorteile der 75-kW-Biogasanlage, die nur durch die Rindergülle betrieben wird.Weitere Veranstaltungen der Jungen Landfrauen: eine Führung durch das Gartenjahr mit Staudenspezialist Matthias Nagel am 21. Februar in Marmstorf bei der „Gärtnerei von Ehren“. Am 21. März hören die Jungen Landfrauen und interessierte Frauen den Vortrag „Stress, Achtsamkeit, Bournout-Fallen, Müssen und Nein-Sagen“ im Restaurant "Zur Linde" in Hittfeld.• Anmeldungen von interessierten Frauen werden angenommen unter: veranstaltungen-jlh@web.de. Weitere Informationen und das komplette Programm sind auf der Facebook-Seite „Junge Landfrauen Kreis Harburg“ zu finden.