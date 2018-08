Die Landfrauenbewegung ist im Landkreis Harburg seit 70 Jahren eine feste Größe. In 15 Landfrauenvereinen sind gut 5.000 Frauen aller Berufs- und Altersgruppen organisiert. Die Aktivitäten sind vielfältig und reichen von Vortragsveranstaltungen zu Themen wie Ernährung, Gesundheit oder Kultur über Kreativkurse, Fahrradtouren und Tagesausflüge bis zu Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige.„Die Programme der Landfrauenvereine finde ich immer interessant“ so Teresa-Marie Pelka aus Inzmühlen. „Leider nehmen an den Veranstaltungen immer so wenig Frauen in meinem Alter teil." Die junge Mutter möchte das Angebot auf Kreisebene gern durch spezielle Angebote für jüngere Frauen ergänzen. Dafür sucht sie Gleichgesinnte, die mit ihr eine neue Gruppe „Junge Landfrauen im Kreis Harburg“ ins Leben rufen wollen.Zum Kennenlernen und Ideen austauschen findet am Samstag, 25. August, um 9.30 Uhr im Schafstall in Handeloh-Wörme ein zwangloses Frühstück statt. Angesprochen fühlen sollen sich junge Frauen aller Berufsgruppen, die sich vernetzen und ihr Lebensumfeld aktiv und kreativ mitgestalten wollen.• Für weitere Information gibt es einen Facebookauftritt: https://www.facebook.com/JungeLandfrauenKreisHarbu... Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an: Junge-Landfrauen-Harburg@web.de oder über den Facebook Massenger.