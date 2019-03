Junge Landfrauen Landkreis Harburg: Trutschig, aber doch modern

Sie sind alle Mitglieder in ihren örtlichen Landfrauenvereinen und überzeugte Vertreterinnen der Organisation für Frauen unterschiedlicher Berufungen, die auf dem Lande leben. Doch die Veranstaltungen der traditionellen Landfrauenvereine finden meist zu Zeiten statt, die berufstätige Frauen oder junge Mütter nicht besuchen können. Daher gründeten einige engagierte junge Frauen um Teresa-Marie Pelka aus Handeloh das Pendant "Junge Landfrauen Kreis Harburg", eine Abteilung im Kreislandfrauenverein, der demnächst sein 70-jähriges Bestehen feiert."Wir sind aber keine Konkurrenz zu den Landfrauenvereinen", betont Landwirtin Teresa-Marie Pelka. Sie hatte im vergangenen August zum Gründungsfrühstück eingeladen. Dort fanden sich bereits 20 Frauen, die sich weiter engagieren wollten. Sie überlegten sich im Oktober 2018 ein Programm.Neben Teresa-Marie Pelka gehören zum Organisationsteam Personalreferentin Kerstin Behrends aus Glüsingen, Hofladenverkäuferin Anna Eickhoff und Landwirtin Kathrin Eickhoff aus Sprötze, Biochemikerin Sandra Köllmann aus Beckedorf, Wirtschaftsprüferin Stephanie Schünemann aus Ehestorf und Finanzprüferin Susi Kampersalz aus Trelde. Die sieben sind der beste Beweis, dass Landfrau eben nicht immer gleich Landwirtin ist, auch wenn die natürlich dazugehören.Die Termine der "Jungen Landfrauen" sind abends und am Wochenende. Das Programm reicht von "trutschig bis modern", wie Teresa-Marie Pelka selbst sagt. So gehören Kranzbinden und backen ebenso dazu wie ein Vortrag über Achtsamkeit, Burnout-Fallen und Nein-Sagen am 21. März oder Stand-up-Paddling im Alten Land am 16. Juni. "Wir wollen zum Beispiel in einem Gartenseminar lernen, wie man einen Garten anlegt, und nicht mit Leuten da sitzen, die schon einen ganzen Park haben", erklären sie.Am Herbstfest im vergangenen Oktober nahmen bereits 50 interessierte Frauen teil. Aber: "Da geht noch mehr", sind sich die "Jungen Landfrauen" sicher. "Viele junge Frauen haben noch nichts von uns gehört", meint Anna Eickhoff.• Wer die "Jungen Landfrauen" kennenlernen möchte, hat dazu bei den Veranstaltungen, die für alle Interessierten offen sind, Gelegenheit. Nähere Infos gibt es außerdem bei Teresa-Marie Pelka, Tel. 0160-93238080, per E-Mail an: Junge-landfrauen-harburg@web.de, auf Facebook (Junge Landfrauen Kreis Harburg) oder auf Instagram (jungelandfrauen_harburg).