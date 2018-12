Kalender-Erlös für Kletterwand des Todtglüsinger Sportvereins

Große Freude beim Todtglüsinger Sportverein (TSV): Der Lions Club Rosengarten stiftete 1.000 Euro aus dem Erlös des Adventskalender-Verkaufs für die Kinderbetreuung des TSV. Von dem Betrag wurde u.a. eine Kletterwand angeschafft. "Über diese Spende freuen wird uns sehr", sagte die strahlende TSV-Vorsitzende Renate Preuß. "Und wir freuen uns, dass wir helfen können", so Lions-Präsident Lothar Hillmann.In diesem Jahr hatte der beliebte Adventskalender des Lions Clubs Rosengarten eine Auflage von 7.000 Stück, die vorrangig in Rosengarten, Buchholz und Tostedt angeboten wurden und wieder ratz-fatz ausverkauft waren.Der Kalenderverkauf brachte einen Erlös von rund 25.000 Euro, die die Lions für Kinder-, Jugend- und Sportprojekte spenden, z.B. für ein Spielgerät für den Schulhof der Grundschule Steinbeck, ein Kunstprojekt an der Grundschule Nenndorf, die Handball-AGs an den Grundschulen der Gemeinde Rosengarten sowie für Kinder- und Jugendfeuerwehren. Der Hinweis, dass der TSV gerne eine Kletterwand hätte, kam von Tostedts Samtgemeinde-Bürgermeister Dr. Peter Dörsam.Der TSV bietet seit 15 Jahren für die Sporttreibenden der Fitnesshalle eine Kinderbetreuung an. "Vormittags vor allem für jüngere Kinder ab ca. fünf Monaten bis zweieinhalb Jahre sowie nachmittags und samstags für die größeren Kinder, in der Regel bis neun Jahre", berichtete Betreuerin Anine Holitschke.