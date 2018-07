Kampens königlicher "Kanale Grande" freut sich aufs Fest

Bauminister und Achta-Mitglied

Das Schützenfest-Programm

"Das war ein schönes Königsjahr", blickt Roland Leininger (51) zurück. Der selbstständige Gas- und Wasserinstallateur-Meister regierte sein Schützenvolk in Kampen als „Kanale Grande“. Unterstützt wurde er von seiner Königin Ina und den Adjutantenpaaren Wilhelm und Sandra Dallmann, Rainer und Karin Heitmann, Volker und Angelika Nelke sowie Markus und Janina Meyer.Gemeinsam besuchten sie die Schützenfeste der befreundeten Vereine in Wintermoor, Sprötze, Wesel, Otter, Heidenau, Königsmoor, Todtglüsingen, Trelde und Tostedt - jeweils mit starker Unterstützung der Vizekönigscrew, der Jungschützen und vielen Vereinsmitgliedern.Besonders gefreut hat sich Roland Leininger, dass Klaus Meinecke in Otter kürzlich die Königswürde erlangt hat. Bereits 1999 waren beide Schützen in ihren Vereinen Vizekönig und hatten viel Spaß zusammen. Damals wurde der Plan geschmiedet, auch die Königswürde gemeinsam zu erringen, was - wenn auch zeitlich leicht versetzt - gelungen ist. Denn während Roland Leininger beim Schützenfest vom 20. bis 23. Juli auf einen würdigen Nachfolger hofft, hat Klaus Meinecke die Königswürde erst seit Juni inne.Für Roland Leininger war natürlich der eigene Königsball im Januar das Highlight. Seine Adjutanten hatten dafür den Saal der Schützenhalle ganz im Zeichen seines Berufes geschmückt: mit Klopapier-Girlanden, original getreuem Badezimmer, verlegten Kanalleitungen und einigem mehr. Ein Toilettenspülkasten wurde zur Zapfanlage für den Kümmelschnaps Helbing, das Lieblingsgetränk des Königs, umgebaut. Somit war auch auf dem stillen Örtchen gegen den Durst gesorgt.Auch an Königin Ina Leininger war gedacht: Extra für sie war „Inas Nacht“ zu Gast in Kampen. Die Sektbar war dem Haifischposten nachempfunden, da die Königin ein Nordlicht und eine begeisterte Seglerin ist und Urlaub am liebsten auf Helgoland oder Norderney verbringt.Da seine Majestät Roland Leininger gerne tanzt, am liebsten ohne Schuhe, gab es auch für das übrige Schützenvolk auf der Tanzfläche kein Halten mehr.Roland Leininger gehört dem Schützenverein Kampen seit dem Jahr 1989 an und ist seit 13 Jahren auch „Bauminister“. Denn gemeinsam mit dem damaligen Vizekönig und Zimmermeister Heiner Gronholz hatte Sanitärfachmann Roland Leininger als Bauausschussvorsitzender die Bauleitung beim Neubau der Sanitäranlagen der Schützenhalle vor drei Jahren übernommen.Roland Leininger ist seit 2010 Mitglied der Königskasse Achta, die in den vergangenen Jahren viele Majestäten stellte.Über seine Königswürde freute sich nicht nur seine Frau Ina, sondern auch die Kinder: Merle (16), Marla (14) und Svea (9).In und rund um die Schützenhalle in Kampen steigt von Freitag bis Montag, 20. bis 23. Juli, das Kampener Schützenfest. Das Programm:Freitag, 20. JuliGästeempfang bei König Roland Leininger, "Kanale Grande", Moorstraße 26 in WelleAntreten der Schützen bei Vizekönig Stefan Martens, "Zippy, der rasende Gartenchirurg", Hempheide 2 in WelleGefallenen-Ehrung am Ehrenmal in Welle, danach großer Zapfensteich mit der Blaskapelle "Heißes Blech" und dem Spielmannszug KampenKönigsabend in der SchützenhalleSamstag, 21. JuliJungschützenkommers mit Jungschützenkönigsschießen und JugendpreisschießenProklamation des neuen JungschützenkönigsMexican Night mi DJ Jan, Eintritt: 5 EuroSonntag, 22. JuliAntreten auf dem Schützenplatz in Kampen und Abholen der Kinderkönigspaare und des Jungschützenkönigs am Hof Heins in KampenKinderschützenfest und Spiele (Freikarten; Autoscooter, Kinderkarussell, diverse Buden) sowie Preis-, Orden-, Damenbeste-, Pokal- und Königsvogelschießen,Konzert des Spielmannszuges, Kaffee und KuchenProklamation der Kinderkönigspaare: großer Schützenball und Tanz für alle mit der Band "Les Amis" (Eintritt frei)Montag, 23. JuliAntreten bei Wolfgang Merkens, Dorfstraße 12 in Todtshorn, danach: Königsfrühstück mit Gerichtsverhandlung in der Schützenhalle mit den "Estetaler Musikanten"Preis-, Orden-, Damenbeste-, Pokal- und Königsvogelschießen sowie Klönschnack bei Kaffee und Kuchen in der Schützenhalle mit den "Estetaler Musikanten"PlatzkonzertProklamation des neuen Schützenkönigs auf der FestwieseTanz in der Schützenhalle mit der "Party- & Danceband Euroline".