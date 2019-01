Kommt die neue Ampel an Tostedts Bahnhofstraße im April?

Wird die gefährliche Kreuzung B75/Bahnhofstraße (L141) in Höhe des Einkaufscenters Bade in diesem Frühjahr endlich entschärft? Dirk Möller, Geschäftsleiter der niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde in Lüneburg, kündigt die Erneuerung der Ampel-Anlage für "spätestens Anfang des zweiten Quartals 2019" an. Die neue Ampel sollte eigentlich nach ohnehin drei Jahren der Verzögerung bereits in der zweiten März-Hälfte 2018 installiert werden. Die Verzögerungen begründet Möller damit, dass aufgrund der vorhandenen Leitungen im Untergrund Masten mit Tiefgründungen (Bohr-Pfahl) aufgestellt werden müssen. "Für diese Tiefbauarbeiten musste im Vorwege noch die Kampfmittelfreiheit gesichert werden", sagt Möller. Das war allerdings auch schon im vergangenen Juni bekannt (das WOCHENBLATT berichtete). Eine weitere große Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme gebe es aufgrund der allgemeinen Baukonjunktur.Seit die provisorische Ampel vor einigen Monaten in Betrieb genommen wurde, sind zumindest die gefährlichsten Situationen an der Kreuzung entschärft worden, da die Linksabbieger aus Richtung Kakenstorf und die Rechtsabbieger aus Richtung Wistedt jeweils eine eigene Grünphase bekommen haben. Allerdings: Zu Hauptverkehrszeiten kommt es wegen der kurzen Rechtsabbiegespur zu langen Rückstaus in Richtung Wistedt.Dieses Problem soll mit der neuen Ampel behoben werden: "Das Signalprogramm wurde während der Bauarbeiten auf der B75 von Tostedt zum Trelder Berg für die Umleitungsverkehre eingerichtet", erläutert Dirk Möller. Die Anpassung der Signalsteuerung auf den Normalbetrieb sei in Auftrag gegeben.