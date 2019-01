KVHS-Programm wird persönlich verteilt

Das neue Programmheft der Kreisvolkshochschule (KVHS) Landkreis Harburg erscheint am 10. Januar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen das Heft persönlich ab dem 14. Januar an den Bahnhöfen des Landkreises. „Wir möchten viele Pendler an den Bahnhöfen erreichen und freuen uns auf nette Gespräche zu früher Stunde“, sagt Stefan Baumann, Leiter der KVHS Landkreis Harburg.Das Heft Frühjahr/Sommer 2019 hält wieder eine Vielzahl an Kursen aus den verschiedensten Bereichen bereit. Mehr als 15 Sprachen werden bei der KVHS vermittelt. Bewegungs- und Ernährungskurse gehören zum Angebot. Auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung bietet die KVHS eine Vielzahl an Kursen an. So können Haupt- und Realschulabschlüsse nachgeholt werden, und in Kompakt- oder Zertifikatskursen werden pädagogische Seminare für Profis und Familien angeboten. Im Bereich Kunst und Kultur vermitteln Kurse der KVHS handwerkliche Fähigkeiten und erweitern das Wissen in Bereichen wie Kunstgeschichte oder Literatur. Mit der „vhs.Universität“ bietet die KVHS zum zweiten Mal die Möglichkeit, in Online-Webinaren Vorträge von renommierten Experten zu hören. In diesem Semester wird es außerdem eine Veranstaltungsreihe zum Thema „30 Jahre Deutsche Einheit“ geben.„2019 ist für uns ein wichtiges Jahr, denn wir feiern als Kreisvolkshochschule unser 50-jähriges Bestehen“, erklärt Baumann. Zum Jubiläum erhalten erstmals auch die jungen Teilnehmer mehr Beachtung im Programmheft. Im Rahmen der „jungen vhs“ werden mehr als 40 Kurse für Kinder, Jugendliche und Familien angeboten.• Wer kein Programmheft an den Bahnhöfen erhalten hat, kann dieses in allen Beratungscentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude sowie in den Rathäusern der (Samt-)Gemeinden im Landkreis Harburg erhalten. Die Buchung der Kurse ist neben den postalischen Anmeldekarten über das Internet unter www.kvhs-harburg.de oder per E-Mail an kvhs@LKHarburg.de möglich.