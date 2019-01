Landeskönig René Kochanski: Bayernfan will auf den Bundesthron

Jubel bei den Hollenstedter Schützen: Ihr Vizekönig René Kochanski ("der scharfschießende Bayernfan") wurde jetzt im Rahmen des Landeskönigsballs im Hotel Lindtner in Heimfeld im Beisein von 800 Gästen von Präsident Lars Bathke zur Hamburger Landesmajestät proklamiert. René Kochanski ist nach Lutz Kremzow im Jahr 2004 der zweite Hollenstedter Schütze, dem dieser begehrte Titelgewinn gelang. Neue Landeskönigin wurde Mady Haberland von der Wandsbeker Schützengilde.René Kochanski gehört dem Hollenstedter Schützenverein seit dem Jahr 2004 an. Er führte die Abordnung aus Hollenstedt gemeinsam mit Schützenkönig Christian Stöver an. Nach einer Stärkung in der Königsburg in Hollenstedt reisten 20 Hollenstedter Schützen gemeinsam mit den Heidenauer Schützen im Bus Richtung Hamburg.Angekommen im Hotel Lindtner, erwartete alle Schützen ein toll hergerichteter Ballsaal. Die Hollenstedter Königsadjutanten organisierten die Versorgung am Tisch hervorragend und so startete ein für alle schöner und festlicher Abend. Nach dem Einmarsch der Majestäten aller vier Kreisverbände des Schützenverbands Hamburg und Umgegend, vor allem aus Harburg Stadt und Land, und einigen launigen Worten des Verbandspräsidenten Lars Bathke aus Ohlendorf begann die mit großer Spannung erwartete Bekanntgabe der Schießergebnisse und die Proklamation des neuen Landeskönigs.Der treffsichere Schütze Kochanski hatte sich vergangenen Herbst gegen 80 Schützen aus 52 Vereinen durchgesetzt und sicherte sich den Titel mit einem sehr starken Teiler von 9. Für diese überragende Schießleistung nahm er beim Ball erneut unzählige Glückwünsche entgegen. Anschließend wurde ordentlich gefeiert, bevor es nach Wohlesbostel zum Eieressen ging. Königsadjutant Jörg Meier hatte mit seiner Frau die Schützen zu sich nach Hause eingeladen.René Kochanski hat angekündigt, am 27. April zum Bundesschützentag nach Wernigerode im Harz zu fahren. Als erste Hollenstedter Majestät will er dort beim Bundeskönigsschießen um die Bundeskönigswürde kämpfen. Weil gleichzeitig deutscher Schützentag ist, findet anschließend ein Ummarsch durch den Ort und abends ein großer Ball statt. René Kochanski möchte natürlich seiner Landeskönigswürde alle Ehre machen und wird an diesem besonderen Tag von einer großen Schützenvereinsabordnung und dem Spielmannszug begleitet.