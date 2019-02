Musikvereinigung Tostedt freut sich über Lehrgänge

Die Musikvereinigung Tostedt freut sich riesig, dass ab heutigen Samstag Fortbildungslehrgänge für Blas-oder Spielleuteorchester in den Räumen der Grundschule Tostedt stattfinden, durchgeführt von der Kreismusikvereinigung Stade von 1995, die auch hierfür die Dozenten stellt. Die Lehrgänge werden nach den Richtlinien der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) ausgeführt."Die musikalische Ausbildung nach den Richtlinien des BDMV ist eine hervorragende Unterstützung zur Weiterbildung unserer Hobby-Musiker", sagt Ingo Gottschalk, Vorsitzender der Musikvereinigung.Zum Lehrgangsabschluss am 6. April begrüßt die Musikvereinigung Tostedt dann das Bezirksspielleuteorchester Stade unter der Leitung von Marcus Subat in der Grundschule Poststraße.Die Kreismusikvereinigung Stade (KMV) wurde 1995 gegründet von engagierten Musikern im Landkreis Stade. Heute vertritt Sie rund 1.100 Musiker aus den Landkreisen Stade, Harburg und Lüneburg gegenüber der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Durch regelmäßige Fort- und Ausbildungslehrgänge unterstützt die KMV die kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Erwachsenen und Senioren. Dabei kann die KMV durch ihre Struktur Lehrgänge anbieten, die für einen einzelnen Musikverein nicht umsetz- und organisierbar wäre.• Weitere Infos unter www.kmv-stade.de und www.mvto.de.