Neuer Lions-Kalender ist jetzt erhältlich

Die aktuelle Ausgabe des heiß begehrten Adventskalenders des Lions Clubs Rosengarten mit einem Motiv des Krautsander Kinderbuch-Illustrators und Bildhauers Jonas Kötz ist ab sofort erhältlich. Lions Club-Präsident Lothar Hillmann übergab am Montag Rosengartens Bürgermeister Dirk Seidler den ersten Adventskalender des Jahres 2018 im neuen Nenndorfer Rathaus. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Auflage in diesem Jahr um 1.000 auf 7.000 Stück erhöht.Der beliebte Adventskalender des Lions Clubs Rosengarten, der wie ein Lotterielos ist, erscheint zum zehnten Mal. Sponsoren haben dafür 700 Preise im Wert von ca. 22.000 Euro gestiftet. Jeder zehnte Kalender gewinnt. Neben vielen Einkaufs- und Eintrittsgutscheinen gibt es u.a. ein Tablet-PC, Hotelübernachtungen an der Ostsee, ein Smartphone und Hubschrauber-Rundflüge über Hamburg zu gewinnen.Der Reinerlös kommt wieder Kindern und Jugendlichen in der Region zu Gute. Im vergangenen Jahr waren das gut 26.500 Euro. Finanziert wurden damit u.a. ein Baumhaus auf dem Pausenhof der Grundschule Steinbeck, ein Jahr Handballunterricht für Kinder an Grundschulen in Rosengarten sowie weitere Projekte an Schulen, in Jugend- und Kinderfeuerwehren und bei Sportvereinen.• Erhältlich ist der Kalender zum Preis von 5 Euro pro Stück bis zum 30. November (solange der Vorrat reicht) per E-Mail an: lionskalender.rosengarten@gmail.com oder bei vielen Verkaufsstellen in der Region. Diese sind nachzulesen auf der Homepage des Lions Clubs unter www.lionsclub-rosengarten.de aufgelistet. Dort werden auch ab dem 1. Dezember fortlaufend die Gewinnzahlen bekannt gegeben. Diese Informationen sind bis zum 31. Januar 2019 abrufbar.