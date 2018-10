Parkhaus am Tostedter Bahnhof bleibt zwei Tage lang gesperrt

Das Parkhaus am Tostedter Bahnhof Tostedt wird wegen Grundreinigungsarbeiten am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. Oktober, gesperrt. Die Arbeiten werden in die Herbstferienzeit gelegt, damit möglichst wenig Pendler betroffen sind. Die Samtgemeinde Tostedt empfiehlt Autofahrern, die ihre Fahrzeuge für mehrere Tage abstellen wollen, z.B. für Urlaubsreisen, auf die anderen Park-and-Ride-Parkplätze auszuweichen. Fahrzeuge, die die Reinigungsarbeiten behindern, müssen leider abgeschleppt werden. Bei den engen Raumverhältnissen im Parkhaus kann das mit hohen Kosten verbunden sein.