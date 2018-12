Rangierbahnhof Maschen: 145-Tonnen-Koloss eingehoben

Geschäftiges Treiben am Montagmorgen nicht nur auf dem Rangierbahnhof in Maschen, sondern auch daneben: Dort wartet eine neue Brücke darauf, über die Seeve auf einen Betonsockel gehoben zu werden. Über diesen 145-Tonnen-Koloss wird künftig das neue zweite östliche Umfahrungsgleis geführt. Die Deutsche Bahn investiert zwei Millionen Euro in die Eisenbahnüberführung.Die 28 Meter lange, vier Meter hohe und acht Meter breite Brücke wurde bereits am Freitag aus Magdeburg in zwei Teilen von zwei Schwertransportern angeliefert. Für den jetzigen Einhub wurde eine Güterstrecke gesperrt, die Oberleitung ausgeschaltet. Der Personennahverkehr und der Betrieb auf dem Rangierbahnhof laufen weiter, während Mitarbeiter die Brücke für den Einhub ausrichten und dabei penibel genau darauf achten, dass das Stahlbauwerk genau austariert ist. Danach kommen ein achtachsiger Mobilkran mit einer Traglast von 500 Tonnen und ein sechsachsiger Mobilkran mit einer Traglast von 300 Tonnen zum Einsatz, die die Brücke langsam auf die dahinter liegende Stützkonstruktion heben. Anschließend wird die Brücke zusammengeschweißt und die restlichen Zentimeter hydraulisch abgesenkt.Über das neue Umfahrungsgleis können Züge künftig am Rangierbahnhof vorbei geleitet werden, um die Kapazität der Güterzugstrecke zu erhöhen.