Tipps rund ums Feuerwerk

Allerorten knallen in der Silvesternacht nicht nur die Sektkorken, sondern auch die Böller. Um sich selbst und andere nicht zu gefährden und um Schäden zu vermeiden, sollten diese Regeln unbedingt eingehalten werden:• Kleinfeuerwerke (sogenannte pyrotechnische Gegenstände der Klasse 2) dürfen nur am 31. Dezember und 1. Januar und nur von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben• Zulässig ist nur die Verwendung von sicheren, zertifizierten Feuerwerkskörpern (erkennbar am CE-Zeichen) im Freien• Unbedingt zu beachten sind die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen• Die gefährlichen Gegenstände dürfen auf keinen Fall in die Hände von Kindern geraten• nicht auf Menschen und Tiere zielen, Feuerwerkskörper nicht von Balkonen oder aus Wohnungsfenstern zünden oder werfen• Raketen mit dem Führungsstab in Flaschen stellen und diese gegen Umfallen sichern,und immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten• Das Abbrennen darf nur so erfolgen, dass Menschen oder Sachen nicht zu Schaden kommen können• Nicht unter Alkoholeinfluss böllernBesitzer der besonders brandgefährdeten Reetdach- und Fachwerkhäuser fürchten speziell in der Silvesternacht um ihr Hab und Gut. In vielen Kommunen wurden deshalb mit "Allgemeinverfügungen über das Abbrennen von Feuerwerken" rechtliche Grundlagen geschaffen, mit der das Abschießen von Leuchtmunition, Raketen und Leuchtkugeln in einem Umkreis von 200 Metern um Reetdachgebäude und andere Gebäude mit brandempfindlicher Dachdeckung nicht nur die meiste Zeit des Jahres, sondern auch am 31. Dezember und 1. Januar verboten ist. Wer gegen dieses Gebot verstößt, kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro belegt werden.Auch das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen,Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ist gesetzlich verboten.Mit der Beachtung dieser Sicherheitshinweise kann jeder einen Beitrag zu einem gutenund schadlosen Start ins neue Jahr leisten. Dazu gehört übrigens auch, dass jeder denverursachten Restmüll selbst ordentlich entsorgt.