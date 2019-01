Todtglüsingens Handdruckspritze: "Alte Dame" zog um

Die Handdruckspritze der Freiwilligen Feuerwehr Todtglüsingen, Baujahr 1904, die seit Gründüng der Wehr im Jahr 1905, also seit über 112 Jahren im Bestand war, hat einen neuen ehrenvollen Ausstellungs-Platz gefunden - und zwar in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Hittfeld."Da wir einen neues Fahrzeug, einen Geräte-Wagen-Gefahrengut, bekommen werden, ist kein angemessener Platz mehr für die Handdruckspitze im Todtglüsinger Feuerwehrhaus vorhanden", berichtet Hans-Joachim Geyer, Pressewart der Feuerwehr Todtglüsingen. Daher sei beschlossen worden, sie im Foyer der FTZ als Dauerleihgabe auszustellen.Feuerwehr aktuellGesagt getan: Die Altenriege putzte und polierte die Handdruckspritze, die schließlich - auch im Beisein der Jugendfeuerwehr - verabschiedet wurde."Die Verlegung wurde zwar nicht mit einem PS vorgenommen, was möglich gewesen wäre, weil die Handdruckspritze noch voll funktionsfähig ist", so Geyer. Stattdessen wurde die "alte Dame", wie die Feuerwehrleute sie liebevoll nennen, per Anhänger und Mannschaftstransportwagen nach Hittfeld gebracht. Jetzt kann sie in der FTZ, Rieselwiesen 14, in Seevetal-Hittfeld bewundert werden.