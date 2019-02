Tostedt: Bücherregal im Einkaufscenter Bade kommt gut an

Seit rund zehn Jahren erfreut sich das Büchertauschregal im Einkaufscenter Bade in Tostedt großer Beliebtheit. Die Bücherei Tostedt und ihr Förderverein möchten damit zum Lesen anregen und gut erhaltene Bücher weitergeben. Interessierte nehmen sich ein Buch heraus - leihweise oder als Tausch gegen ein anderes Buch.Betreut wird das Regal ehrenamtlich von Mitgliedern des Bücherei-Fördervereins. "Wir finden es toll, dass das Tauschregal so gut angenommen wird, und sind dankbar, dass das Kaufhaus Bade uns diese Möglichkeit gibt", sagen Carla Trzeciak, Uschi Becker und Sabine Waller vom Förderverein. Allerdings kommt es mitunter leider vor, dass Leute Uralt-Schmöker dort vorbeibringen. Die drei appellieren daher an die Nutzer, keine fleckigen, zerschlissenen oder staubigen Bücher oder uralte Fach- und Sachbücher ins Regal zu stellen. "Und bitte nur so viele Bücher hineinstellen, wie reinpassen", sagen die Ehrenamtlichen, die jede Woche einmal aufräumen.Wer alte oder kaputte Bücher loswerden wolle, könne diese in der eigenen Papiertonne entsorgen oder bei der Deponie in Todt-#+glüsingen in den Container werfen.Das Damen-Trio und seine Mitstreiter sind jedenfalls mit Elan und Begeisterung bei der Sache und freuen sich, wenn ihre Mühe durch eine Spende in die rote Sparbüchse belohnt wird.