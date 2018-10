Tostedt: Werbekreis-Konzept wurde erläutert

Eher mäßig besucht war der "Klartextabend" des Werbekreises Tostedt, im Rahmen dessen auch die neue Geschäftsstelle im Himmelsweg vorgestellt wurde. Die Vorstandsmitglieder Lisa Fenger (Aktionen), Katja Kröger-Mollin (Verwaltung und Katrin Simon (Finanzen) erläuterten das künftige Konzept. Auch die Beisitzer standen Rede und Antwort. Zwei Bürger zeigten Interesse, wobei einer sich bald ehrenamtlich engagieren will.Wie berichtet, will sich der Werbekreis für die Bürger öffnen. Für deren Mitwirkung sollen unter dem Dach des "Töster Kreises" Arbeitskreise zu Themenschwerpunkten wie Ortsgestaltung und Kultur gegründet werden, der Werbekreis als wichtigste Sparte erhalten bleiben.Über eine neue Satzung wird am 8. November um 19 Uhr im Hotel "Zum Meierhof" in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abgestimmt.