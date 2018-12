Tostedter Wunschbaum: 220 Kindern eine Freude bereitet

Zahlreiche Besucher des Tostedter Christkindlmarktes fassten sich ein Herz und erfüllten im Rahmen der Wunschbaum-Aktion der Samtgemeinde, organisiert vom Team des Jugendzentrums Tostedt (Juz-T) und von Tanja Brant von den „Töster Füchsen, 220 bedürftigen Kindern einen Wunsch.Bedürftige Kinder konnten ihre Herzenswünsche für bis zu 25 Euro auf einen Zettel schreiben und bei den Organisatoren einreichen. Die Besucher des Christkindlmarktes, die bei der Aktion mitmachen wollten, suchten sich unter den Wünschen einen aus, besorgten das Geschenk und brachten es ins Juz-T, das kurz vor Weihnachten nun seine Türen für die zu beschenkenden Familien öffnete.„Wir sind überwältigt von der Teilnahme und dem großen Spendenbereitschaft der Bürger“, sagt JuzT-Leitung Benjamin Gaum. Ebenso bedanken sich die Organisatoren ganz herzlich bei der Bäckerei Weiss und dem Werbekreis Tostedt, die durch ihre Sach- und Geldspenden den erfolgreichen Ausgang der Aktion möglich gemacht haben.Lennard Weiß, der zweite Kopf der JuzT-Leitung, ist mehr als zufrieden mit dem erzielten Ergebnis: „Zu wissen, dass an Heiligabend nun 220 glückliche Kinder ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum entdecken, lässt jeden Aufwand für die Aktion in den Schatten rücken. Danke an alle Spender!“Wer dieses Jahr verhindert war oder nicht am Stand des Jugendzentrums vorbeigekommen ist, hat im nächsten Jahr erneut die Chance.