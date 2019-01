Von Selbstfindung und Sehnsucht: Jutta Besser veröffentlicht weiteren Roman

Weitere Veröffentlichungen



Vielen WOCHENBLATT-Lesern ist die Songschreiberin Jutta Besser für ihr "Freedom & Peace"-Projekt, bei dem hochkarätige Musiker Lieder für Freiheit und Frieden vortrugen, bestens bekannt. Die Diplom-Grafik-Designerin hat aber auch schon mehrere Bücher veröffentlicht. Ihr aktuelles Werk trägt den Titel "Freier Fall mit Aussicht", ein Roman über die Themen Offenheit, Freiheit, Liebe, Hoffnung und Mut.Zum Inhalt: Sophie (31), Biologin, und Joshua (33), Glückskeksautor und verhinderter Buchautor, sind seit zwei Jahren ein Paar. Desillusioniert verfasst Joshua einen frechen Spruch und wird gefeuert. Als Sophie seine negative Lebenssicht nicht mehr ertragen kann, trennt sie sich von ihm und begibt sich auf die gemeinsam geplante Kanadareise, um ihre Eigenständigkeit unter Beweis zu stellen, während Joshua in eine tiefe Depression fällt und sich mit ganz anderer Intention auf die Reise begibt.Sophie findet unterwegs auf ganz neue und unerwartete Weise in das von ihr ersehnte Leben. Feste Lebensvorstellungen und Pläne lösen sich in den Weiten Kanadas auf. Unberührte Natur, ein Altrocker, ein Indianerjunge, ein Hund und andere Begegnungen eröffnen ganz neue Perspektiven.Die Geschichte erzählt von Selbstfindung, von der Sehnsucht nach Geborgenheit, vom Weg aus der Resignation zu neuem Mut und Hoffnung, von der Akzeptanz der unvorhersehbaren Launen des Schicksals, von neuen Herausforderungen und des Wachsens daran, von der Liebe und deren Schattierungen. Der Roman mit Witz, Tragik, Trauer und Freude, Sensibilität und Ironie, nimmt den Leser mit auf eine Reise durch Höhen und Tiefen auf den Highways Kanadas und zeigt dabei, dass auch in diesem wunderschönen Land nicht alles rund läuft.• Das Buch ist zum Preis von 9,90 Euro u.a. erhältlich in den Buchhandlungen in Holm-Seppensen, in Buchholz bei Slawski, Buchhandlung Jesteburg, Café Book Jesteburg, Buchhandlung Hanstedt und Seevetal (Ludorf).• Jutta Besser stellt das Buch außerdem im Rahmen einer Lesung vor am 3. Februar um 17 Uhr mit Life-Musik und Bildershow im Café Book in Jesteburg, Kirchweg 3.Jutta Besser hat bereits Sachbücher und Romane veröffentlicht. Dazu gehören der Bildband "Das Vollblut - die vielseitigste Pferderasse der Welt" mit einem Vorwort von Monty Roberts (1998), die Romane "Weit wie der Himmel" und "Hell wie das Licht" (2003), das Sachbuch "Tai Chi - Loslassen, entspannen, zur Mitte finden", der Roman "Jenseits der Prärie" (2005) und das Sachbuch "Zusammen ist man nicht allein - Alternative Wohnprojekte für Jung und Alt (2010).Außerdem brachte Jutta Besser 2017/18 Songtexte und Melodien für das "Freedom & Peace"-Projekt heraus und veröffentlichte eine CD mit zwölf Songs in englischer Sprache.