Wechsel bei der Truppmannausbildung in Tostedt

Die Truppmann-ausbildung Teil 1 der Feuerwehren der Samtgemeinde Tostedt haben 22 Feuerwehrmänner und -frauen der Feuerwehr Welle bestanden. Damit sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nun vollwertig einsetzbar für den Dienst an der Allgemeinheit.Feuerwehr aktuellIm praktischen Teil wurde der korrekte Aufbau eines Löschangriffs vor den Augen der Prüfer aus dem Landkreis Harburg vorgeführt. Danach galt es, theoretische Fragen zum Feuerwehrwesen zu beantworten. Unter der Leitung des Kreisausbildungsleiters Ralf vom Lehn und seinem Team bestanden alle ehrenamtlichen Feuerwehrleute, ebenso stellte die anschließende schriftliche Prüfung kein Problem dar.Erfreut begrüßte Tostedts Gemeindebrandmeister Sven Bauer die neuen Einsatzkräfte im aktiven Einsatzdienst der Feuerwehr. Weiterhin dankte er Rolf Tietgens für sein langjähriges Engagement in der Feuerwehr sowie besonders in der Truppmannausbildung der Samtgemeinde Tostedt. Der mit seinem Spitznamen "Timo" weit über die Grenzen der Samtgemeinde bekannte Ausbildungsleiter Tietgens übergab dieses Amt nach über einem Jahrzehnt an seinen Nachfolger Manuel Poppe. In seiner Feuerwehrlaufbahn übte Tietgens verschiedene Ämter aus und war bereits seit den 1980er Jahren in der Truppmannausbildung der Samtgemeinde Tostedt tätig. Unter anderem war er jahrelang Zugführer des Fachzugs Brandbekämpfung 2 in der Kreisfeuerwehr des Landkreises Harburg.