Weltladen Tostedt: Sieben Wochen lang fair genießen

Unter dem Titel "Sieben Brücken zum fairen Genießen" lädt das Team des Weltladens im Gemeindehaus der Johannes-Kirchengemeinde Tostedt dazu ein, in der Fastenzeit die dort fair gehandelten Waren kennenzulernen.Und so funktioniert's: Wer mitmachen möchte, meldet sich bis zum 15. Februar im Weltladen, Himmelsweg 12, für die Aktion an und bezahlt einmalig 49 Euro. Vom 6. März bis 20. April (Kalenderwochen 10 bis 16) erhalten die Teilnehmer dann pro Woche eine Tasche mit fair gehandelten Lebensmitteln, Informationen und Rezepten."Die Teilnehmer unterstützen damit Kleinbauern in benachteiligten Regionen und tun etwas Gutes. Gleichzeitig haben sie Gelegenheit, ihren Geschmackshorizont zu erweitern", erläutert Albrecht Wegner vom Weltladen-Team.Die Öffnungszeiten des Weltladens: dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.