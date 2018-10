Anfrage der Kreistagsgruppe FDP/FW: Warum nicht mehr Landschaftsschutz?

(bim). Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung bei jeweils einer Enthaltung die Ausweisung der drei Naturschutzgebiete (NSG) "Obere Wümmeniederung", "Heidemoor bei Ottermoor" und "Glüsinger Bruch und Osterbruch" beschlossen. Weitere NSG sollen folgen. Dazu hat die Gruppe FDP/Freie Wähler (FW) im Kreistag jetzt auf Grundlage des derzeit diskutierten NSG "Seeve" eine Reihe von Fragen an die Kreisverwaltung gestellt.

Unter anderem wollen FDP und FW wissen:

• Wenn ein Wohnhaus im NSG durch einen Brand zerstört wurde, darf es wieder aufgebaut werden?

• Was wird aus dem Pfadfinderlager Bargkamp, in dem Generationen von Pfadfindern naturnahe Freizeiten erlebten?

• Darf in Zukunft ein Grundeigentümer, der für seine auch im Schutzgebiet liegende Fläche Grundsteuern, Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammerbeitrag, verschiedene Versicherungen usw. bezahlt, sein Land nicht mehr betreten?

• Wie soll kontrolliert werden, dass Bewirtschaftungsauflagen und Freizeitnutzung nur im erlaubten Rahmen stattfinden und nur die erlaubten maximalen Totholzmengen in einem Wald vorhanden sind?

• Reicht die Ausstattung mit Personal?

• Welche Finanzmittel sind zusätzlich erforderlich?

• Warum besteht keine Bereitschaft, die Flächen als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen?

Begründung: "In diesen Monaten sollen im Landkreis Harburg so viele Naturschutzgebiete ausgewiesen werden wie noch nie. Die auch mögliche Unter-Schutzstellung in Form von Landschaftsschutzgebieten (LSG) wird dabei so gut wie nicht vom Landkreis favorisiert. Die Schutzbestimmungen und in welchem Gebiet diese zu geschehen haben, liegen weitgehend auch an den Mehrheiten im Kreistag und im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz." Wenn die Mehrheit des Kreistages eine andere Unter-Schutzstellung befürworte oder eine verändere räumliche Umgrenzung, müsse das so erfolgen. Das Beispiel der Ausweisung des NSG an der Este habe gezeigt, dass die Festlegung als LSG an vielen Stellen sinnvoll sei. "In der Abwägung aller naturschutzfachlicher und landwirtschaftlicher Einwendungen ist es häufig von existenzieller Bedeutung, mit dem Instrument des LSG statt des NSG zu verfahren." Um in diese etwas komplizierte Materie etwas Klarheit zu bringen, bittet die FDP/FW-Kreistagsgruppe um Beantwortung ihrer insgesamt 16 Fragen.