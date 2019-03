Bebauungspläne im Tostedter Rat

Tostedt : Grundschule |

bim. Tostedt. Die Aufstellung eine Bebauungsplanes für den Bereich Triftstraße 19 und 21 ist ein Tagesordnungspunkt in der öffentlichen Sitzung des Tostedter Gemeinderates am kommenden Dienstag, 5. März, um 19 Uhr in der Grundschule Poststraße. Wie berichtet, plant dort Dipl.-Ing. Ingo Gottschalk den Bau von zwei zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhäusern. Diskutiert wird über den Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes "Baumschulenweg" im Bereich Poststraße 35 und eine Änderung des Bebauungsplanes "Schützenstraße/Triftstraße". Auf Antrag der Gruppe SPD/Grüne geht es um die Nutzung und Pflege von Rändern öffentlicher Wege und um einen Förderantrag der Ortleev Media GmbH. Der Alte Moorweg soll verstärkt, der Verbindungsweg vom Platz "Am Sande" bis zur Johanneskirche einen Namen bekommen. Für den dritten Abschnitt der Gartenstadt Heidloh werden unter anderem die Kriterien für eine Vergabe der Grundstücke und die Verkaufspreise festgelegt.