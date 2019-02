Bebauungsplan für "Auf der Horst"

Kakenstorf: Gasthaus "Zum Estetal" |

bim. Kakenstorf. Um die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Ortsteil "Auf der Horst" geht es in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Kakenstorf am morgigen Donnerstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zum Estetal", Bergstraße 11. Wie berichtet, hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im vergangenen Jahr den zuvor hart erarbeiteten Bebauungsplan, mit dem im bisherigen Wochenendgebiet dauerhaftes Wohnen ermöglicht werden sollte, wegen der Klagen zweier Eigentümer gekippt.

Weiterhin befasst sich der Rat mit einer "Zweckvereinbarung zur Nutzung der gemeinsamen zentralen Vergabestelle" mit dem Landkreis Harburg. David Lieske (parteilos) hat beantragt, für jedes neugeborene Kinder in der Gemeinde ein Begrüßungsgeschenk zu überreichen. Ratsfrau Heike Rahn (WGK) hat eine Auflistung der Pflegemaßnahmen auf Gemeindeflächen und den Beginn der Verhandlungen für einen städtebaulichen Vertrag mit der IDB beantragt.

Berichte des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab.