Bebauungsplan "Wörmer Sraße Ost" und "Amselweg Ost" im Handeloher Rat

Handeloh: Hotel Fuchs |

bim. Handeloh. Zur öffentlichen Sitzung kommt der Gemeinderat Handeloh am kommenden Mittwoch, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Hotel Fuchs zusammen. Themen sind unter anderem die Durchführung des gemeindlichen "Eh-da-Flächen-Projektes", der Stellenplan und der Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020, und eine Urlaubsvertretung für das Gemeindebüro. Aufgestellt werden soll der Bebauungsplan "Wörmer Straße Ost".

Außerdem geht es um den Bebauungsplan "Amselweg Ost". Damit sollen Baugrundstücke am Ende des östlichen Amselwegs ausgewiesen werden. Obwohl nachts bislang auf der Heidebahnstrecke kein Zug fährt, wurden in einem Schallschutzgutachten die von der Bahn vorgegebenen Orientierungswert nachts deutlich überschritten. Daher wurde ein weiterer Plan-Entwurf vorgelegt, auf dem die Erschließungsstraße samt Wendehammer in Richtung Bahn verlegt ist. Sieben statt der laut der ersten Variante möglichen acht Grundstücke mit jeweils rund 1.000 Quadratmetern könnten dort entstehen. Der Grundstückseigentümer und Investor beklagte in der jüngsten gemeinsamen Sitzung zweier Fachausschüsse, dass sich diese Planung nicht rechne. Schallschutz sei trotzdem erforderlich. Außerdem habe er damit mehr Erschließungsstrecke, die er bezahlen müsse. Grünen-Ratsherr Waldemar Hindersin meinte: "Da ist planerisch noch Spielraum, um das zu optimieren." In der Ratssitzung soll über die Satzung sowie die öffentliche Auslegung mit frühzeitiger Beteiligung der Bürger und Behörden entschieden werden.