Begrüßungsfeier für Neubürger in Handeloh einführen

Handeloh: Rathaus |

bim. Handeloh. Die Gemeinde Handeloh soll zur Begrüßung der Neubürgerinnen und Neubürger jährlich eine Begrüßungs- und Informationsveranstaltung ausrichten. Das hat Harald Stemmler für die Gruppe FWH/SPD beantragt. Das Thema soll in der Sitzung des Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschusses am kommenden Dienstag, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus, Am Markt 1, beraten werden.

Begründung: "Handeloh ist eine attraktive Gemeinde und sollte jährlich alle Neubürger herzlich willkommen heißen und mit Informationen über ihren neuen Wohn- und Lebensraum versorgen. Die Einwohnerzahl in der Gemeinde ist von 2.411 im Jahr 2017 auf 2.488 im vergangenen Jahr angewachsen", so Stemmler.

Weitere Themen der Sitzung: Berichte des Fördervereins für die Jugendherberge sowie des Bürger- und Verkehrsvereins Handeloh, die Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Auswahl neuer Bänke fürs Gemeindegebiet und die Grundschulsporthalle.