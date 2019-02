Bürgerinitiative „End the Cage Age“ : 500.000 Unterschriften gegen Käfighaltung

„Die Hälfte haben wir geschafft“, freuen sich Birgit Rosenthal aus Tostedt und Daniela Warnken aus Dohren. Die beiden Frauen arbeiten ehrenamtlich für die Europäische Bürgerinitiative „End the Cage Age“ (zu Deutsch: "Käfighaltung beenden“). Bis Mitte September braucht die Initiative europaweit eine Million Unterschriften. Dann ist das EU-Parlament verpflichtet, über das Thema zu debattieren. "Es geht darum, das Leid sämtlicher Tiere, die in Käfigen oder Einzelbuchten gehalten werden, zu lindern, vor allem Zuchtsauen, Kälber, Kaninchen und Legetiere. Das betrifft europaweit über 300 Millionen Tiere", so Daniela Warnken.„Viele denken bei dem Begriff Käfighaltung zuerst an Legehennen“, berichtet Birgit Rosenthal und korrigiert gleich: „Für uns ist der Begriff 'Käfig' viel allgemeiner gefasst. Es geht uns z.B. auch um das Leid von Zuchtsauen, die einen großen Teil ihres Lebens in Kastenständen und Abferkelbuchten verbringen. Und was viele Leute nicht wissen: EU-weit werden unglaublich viele Kaninchen, Gänse und Wachteln in Käfigen gehalten.“Unterzeichnen kann man die Europäische Bürgerinitiative im Internet (endthecageage.eu). Oder man lädt sich von derselben Internetseite die Petition in Papierform herunter und füllt sie dann aus. „Die Vordrucke kann man auch nutzen, um im Freundeskreis nach weiteren Unterschriften zu fragen. Wichtig ist nur: Alle gesammelten Unterschriftenn müssen bis Mitte September zurückgeschickt sein“, so Daniela Warnken.Unterstützen kann man „Käfighaltung beenden“ auch, wenn man Mitglied in einem Tierschutzverein, einem Lebenshof oder Ähnlichem ist. „Wir sind noch auf der Suche nach Vereinen, die sich unserem Netzwerk anschließen, d.h. uns offiziell unterstützen“, erzählt Birgit Rosenthal. „Alle Unterstützer werden von uns laufend mit neuen Informationen, Bild- und Videomaterial versorgt, das sie dann auf eigenen Kanälen (z.B. Web-site, Facebook-Seite, Newsletter) weiter verbreiten können und uns so helfen, die Bürgerinitiative bekannt zu machen.“Wer Kontakt zu einem Verein hat oder Mitglied ist, kann sich bei Interesse per E-Mail melden: Kaefighaltung-beenden@gmx.de.„Nur mit einem breiten Bündnis haben wir die Chance, eine Million Stimmen zu sammeln. Bisher gab es erst vier erfolgreiche Europäische Bürgerinitiativen – wir wollen gerne die fünfte werden", so Birgit Rosenthal. Eine Europäische Bürgerinitiative ist eine offiziell organisierte Massenpetition, durch die europäische Bürger die Europäische Kommission auffordern können, Rechtsvorschriften für Themen vorzuschlagen. Für eine Zulassung muss eine Initiative innerhalb eines Jahres nach ihrem Start mindestens eine Million gültige Unterschriften sammeln. „Käfighaltung beenden“ wurde von Compassion in World Farming, einer Organisation aus England, ins Leben gerufen. „Käfighaltung ist nicht nur grausam, sondern auch unnötig, da eine tiergerechtere Haltung ohne Käfige rentabel möglich ist“, so die Initiatoren. Zum Hintergrund