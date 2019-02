Einwohnerversammlung in Handeloh

Handeloh: Hotel Fuchs |

bim. Handeloh. Handelohs Bürgermeister Heinrich Richter lädt die Bürgerinnen und Bürger aus Handeloh, Höckel, Wörme und Inzmühlen für Freitag, 22. Februar, um 19.30 Uhr ins Hotel Fuchs zu einer Einwohnerversammlung ein. Darin geht es um die mittelfristige Entwicklung der Gemeinde Handeloh.

Folgende Themen sollen behandelt werden:

Infrastruktur – was Handeloh zu bieten hat

Wohnen – zuhause in Handeloh

Tourismus

Natur und Umwelt

Dazu sollen zunächst die Hintergründe und Fakten dargestellt und zu jedem Thema auch die Vorstellungen der Bürger gehört werden, um dem Gemeinderat Anregungen für die Weiterentwicklung der Lebensbedingungen in Handeloh zu geben. Die Moderation übernimmt WOCHENBLATT-Redakteur Sascha Mummenhoff.