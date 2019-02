EVB-Bahnübergang in Tostedt sichern: Pläne liegen aus

Für die Sicherung des EVB-Bahnübergangs in der Schützenstraße in Tostedt (Foto) durch eine Ampelanlage mit Halbschranken hat die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover beantragt.Wie berichtet, will die EVB für das Bauvorhaben den Bahnseitenweg - die Straße Alte Kleinbahn und eine private Straße des Landkreises - verschwenken. Um zu verhindern, dass Fußgänger und Radfahrer über den Grünbereich östlich der Schützenstraße abkürzen, wird der vorhandene Zaun parallel zur Bahnlinie entsprechend verlängert.Die vorliegenden Planunterlagen beinhalten den Übersichtsplan, den Erläuterungsbericht,den Lageplan des Bahnübergangs, den Prüfkatalog zur Ermittlung der Umweltverträglichkeitsprüfungs-Pflicht, die Niederschrift des Ortstermins und das Grunderwerbsverzeichnis.Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 28. Februar bis zum 27. März in der Samtgemeinde Tostedt, Zimmer 411, Schützenstraße 24, während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus.