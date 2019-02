Förderung für Mitmach-Portal "Tostedt entdecken"

Die Stadtinfo-Stelen der Ortleev Media GmbH, die an verschiedenen Orten auf Tostedter Gemeindegebiet, unter anderem vor der Sparkasse am Platz Am Sande, stehen, haben sich als Informationsquelle über die Aktivitäten der heimischen Vereine und der Geschäftswelt bewährt. Ebenso die von der GmbH eingerichteten EWE-Hotspots vor der Sparkasse, im Bürgerbüro der Gemeinde, in der Fitnesshalle des Todtglüsinger Sportvereins und im Jugendzentrum. "Wir haben im Ort die Kompetenz für solche Systeme", erklärte Ortleev-Gesellschafter Jürgen Salewsky, der im jüngsten Planungsausschuss um Unterstützung für das neueste Projekt warb: für das Mitmach‐Portal unter dem Titel "Tostedt entdecken", mit dem der Ort auch touristisch ansprechend beworben werden könnte.Ziel sei es, anderen Menschen die Schönheiten Tostedts zu zeigen. Vorstellbar sei eine Info-Stele am Bahnhof, mit der Informationen, u.a. zu Milchtankstellen, Hofläden, Sehenswertem und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Tostedt, transportiert werden. Es könnten Rad- und Wandertipps sowie Hinweise auf kulturelle Veranstaltungen eingespeist werden. 360-Grad-Impressionen in der Johanneskirche und während des historischen Rundgangs mit Gästeführerin Annegret Speer seien ebenfalls machbar."Wir möchten von der LEADER-Region gefördert werden", so Jürgen Salewsky zu Mitteln aus einem Topf des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Thematisch passe das Vorhaben in die Kategorie "naturspezifische Wirtschaftsentwicklung". Es würden regionale Produkte beworben, und es werde über die Umwelt informiert.Das Projekt sei zu 60 Prozent förderfähig, sofern sich die Gemeinde beteilige. Die Outdoor-Stele koste 15.000 Euro, die Programmierung 20.000 Euro. Somit könnte die Stele mit 21.000 Euro aus dem LEADER-Topf gefördert werden, wenn sich die Gemeinde mit 5.250 Euro beteilige. Bis Anfang Mai müsse der entsprechende Antrag gestellt werden. Vorausgesetzt, es fließt eine Förderung, könnten Ende August die Aufträge vergeben werden. "Ich meine, es lohnt sich", so Jürgen Salewsky."Ich sehe das sehr positiv. Das sollten wir wirklich aufnehmen", meinte Gerhard Netzel (SPD). Für relativ wenig Geld habe man so etwas Dauerhaftes. Nadja Weippert (Grüne) plädierte dafür, neben der Stele am Bahnhof eine weitere am Rathaus zu installieren und für diese gleich eine Förderung mit zu beantragen.Bauamtsleiter Axel Seute gab zu Bedenken, dass das Vandalismuspotenzial am Bahnhof sehr hoch sei. Und zum Anteil der Gemeinde: Für Tourismus gebe es keine Förderung. Der Großteil der Mittel für Wirtschaftsförderung gehe für den Werbekreis drauf.Um Vandalismus vorzubeugen, schlug Nadja Weippert für die Stele einen Standort neben den Taxiständen vor. Dort sei die Info-Stele unter Aufsicht und leicht zu erreichen.Gemeindedirektor Dr. Peter Dörsam erklärte, das Thema im Verwaltungsausschuss zu beraten.