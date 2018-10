Handeloh: Keine Bürgerdiskussion erwünscht?

Handeloh: Rathaus |

bim. Handeloh. Soeben ist die Einwohnerversammlung zum Thema Bauleitplanung in Handeloh über die Bühne gegangen, da soll laut Verwaltung in der nächsten Bauausschuss-Sitzung am Montag, 5. November, um 19.30 Uhr im Handeloher Rathaus-Sitzungsraum, Am Markt 1, über die Aufstellung des Bebauungsplans "Wörmer Straße Ost" abgestimmt werden.

Wie mehrfach berichtet, hat die Gemeinde Handeloh entlang der Wörmer Straße zwischen Schulstraße und Mergelweg knapp sieben Hektar Grünland erworben, das in mehreren Abschnitten in Bauland umgewandelt werden soll, um den Zuzug junger Familien zu ermöglichen und so die Infrastruktur mit Kindergarten, Grundschule und Geschäften langfristig zu erhalten.

Der Bebauungsplan "Wörmer Straße West" ist seit rund zwei Jahren in Kraft. 15 Grundstücke mit je rund 1.000 Quadratmetern sind entstanden, auf denen bisher nur zwei Häuser errichtet wurden. Doch bereits jetzt soll über den zweiten Bauabschnitt auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestimmt werden, was die Opposition verhindern will. Iris Gronert (CDU), Waldemar Hindersin (Grüne) und Dr. Hans-Christian Schröder (FDP) haben eine Absetzung dieses Tagesordnungspunktes beantragt.

Begründung: "Es gibt erkennbar keinen Grund, die mit der Einwohnerversammlung am 17. Oktober eingeleitete Bürgerbeteiligung an der planungsrechtlichen Entwicklung der Gemeinde Handeloh durch übereilte Planungsvorhaben ins Leere laufen zu lassen", heißt es in dem Antrag. Einvernehmlich sei in der Versammlung mit den anwesenden Bürgern vereinbart worden, die Diskussion um die weitere planungsrechtliche Entwicklung der Gemeinde Handeloh im Januar 2019 fortzusetzen. Zu den Grundlagen für diese Entwicklungsdiskussion zählten insbesondere auch alle bereits im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen vorgesehenen, aber noch nicht verbindlich mit einem Bebauungsplan festgeschriebenen Flächen auf dem Gebiet der Gemeinde Handeloh.

"Mit Erstaunen haben wir nun feststellen müssen, dass Sie mit dem Tagesordnungspunkt 'Aufstellungsbeschluss B-Plan Wörmer Straße-Ost' die endgültige Wohnbauentwicklung der Gemeinde Handeloh auf Jahre hinaus an der begonnenen, umfassenden Bürgerdiskussion vorbei festschreiben wollen", so die Antragsteller.

Da mit dem im Verfahren befindlichen neuen Bebauungsplan Amselweg-Ost Baugrundstücke für eine moderate Weiterentwicklung der Gemeinde Handeloh in absehbarer Zeit zur Verfügung stünden, sei die übereilte Festlegung auf eine großflächige Weiterentwicklung im umstrittenen Bereich östlich der Wörmer Straße umso unverständlicher.

"Durch die Einleitung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Wörmer Straße-Ost machen Sie die auf großes Interesse gestoßene Bürgerdiskussion zur gemeindlichen Weiterentwicklung erneut zur Farce. Dieses Vorgehen werden wir nicht unterstützen", heißt es weiter.

• Weiterhin geht es im Bauausschuss u.a. um den B-Plan "Amselweg-Ost".