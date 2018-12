Handeloh: Unterschreiben für neue Fahrradboxen

bim. Handeloh. Die Samtgemeinde Tostedt möchte dem Wunsch der Gemeinde Handeloh auf abschließbare Fahrradboxen und neue Fahrradbügel am Handeloher Bahnhof und am Haltepunkt Büsenbachtal nachkommen. Dabei hofft die Verwaltung auf Zuschüsse der Landesnah-Verkehrsgesellschaft. Die künftigen Nutzer von Boxen und Bügeln werden nun von der Gemeinde sowie vom Bürger- und Verkehrsverein (BVV) Handeloh gebeten, ihr Interesse mit einer Unterschrift zu untermauern und zu zeigen, welche Zahl an Stellplätzen nötig ist. Vorgesehen sind eine Fahrradschließanlage mit 22 Stellplätzen in Handeloh und mit acht Plätzen in Wörme. "Die Unterschrift ist keine verbindliche Anmeldung für einen Stellplatz im abschließbaren Bereich", betonen Gemeinde und BVV.

• Die Unterschriftenlisten liegen im Rathaus, Am Markt 1, aus, Öffnungszeiten: montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, sowie zu den Bürozeiten des BVV, montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr.