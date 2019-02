Heimischer Unternehmer erlebt massiven Trump-Protest

Wie massiv die die Proteste gegen US-Präsident Donald Trump wegen seines Ausrufs des Notstandes an der Grenze zu Mexiko sind, um Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer dort zu bekommen, erlebt jetzt WOCHENBLATT-Leser Christian Weiß in Kalifornien. Der Geschäftsführer des Unternehmens Agraforum, das Versuchs- und Bewirtschaftungsflächen im Landkreis Harburg hat, repräsentierte auf der "World Ag Expo 2019" in Tulare, einer der weltweit größten landwirtschaftlichen Messen, die Agraforum-Produkte wie u.a. das natürliche Pflanzenstärkungsmittel ComCat."Insbesondere in Kalifornien protestieren Bürger gegen die Politik von Trump im Allgemeinen und jetzt aktuell gegen die Ausrufung des Notstandes. Kalifornien und weitere 15 Bundesstaaten werfen Trump eine 'schamlose Missachtung' der in der Verfassung verankerten Gewaltenteilung vor und klagen gegen ihn. Sie befürchten durch den Abzug von Finanzmitteln für den Mauerbau, Gelder aus dem Bundesetat zu verlieren, die eigentlich für sie bestimmt sind", berichtet Christian Weiß.