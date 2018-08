Kollidiert Natur- mit Hochwasserschutz?

(bim). "In welchem Maße tangieren die an der Este vorgesehenen Hochwasserschutzmaßnahmen die geplante Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten?" Das möchte FDP-Kreistagsmitglied Arno Reglitzky von der Kreisverwaltung wissen. Ulf Riek (Freie Wähler, FW) ergänzt: "Wie ist die Haltung des Landkreises Harburg zu den Hochwasserschutzmaßnahmen im Landkreis Stade?" Außerdem möchten die Kreispolitiker geklärt haben, ob und wie beide Schutzmaßnahmen für nötig erachtet oder koordiniert werden.

Hintergrund sind die Aktivitäten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Landkreis Stade, wo ein Hochwasserschutzverband an der Este angestrebt wird. Von den Maßnahmen wäre im Landkreis Harburg die Este im Bereich Hollenstedt und Moisburg betroffen. Und hier findet derzeit die Vorbereitung für die Ausweisung eines Naturschutzgebietes statt.