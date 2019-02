Landtag Niedersachsen: Über Nahverkehr diskutiert

(bim). Die erste Landtagsanhörung zum SPD/CDU-Antrag „HVV stärken - Nahverkehr im Hamburger Umland vernetzen und ausbauen“ brachte neue Erkenntnisse und Aufgabenstellungen. CDU-Landtagsabgeordneter Heiner Schönecke: „Die im Antrag formulierten Aufträge an die Landesregierung stießen auf große Zustimmung.“ Auch gab es zusätzliche Vorschläge zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Metronoms und an den Bahnhöfen.

Der Hamburger Hauptbahnhof ist als Durchgangsbahnhof konzipiert, wird jedoch insbesondere von Nahverkehrszügen zunehmend als End- und Anfangsbahnhof genutzt. Dadurch verlängern sich die Aufenthaltszeiten an Bahnsteigen deutlich. Diese Tatsache führte zu Verwunderung im Ausschuss. Eisenbahningenieur Dr. Carsten Hein: „Die Kapazitätsengpässe sind so groß, dass sie nur durch mehrere, gesamtheitlich durchdachte, große Eisenbahn-Infrastrukturprojekte zukunftsfähig auflösbar sind.“

Stefan Kindermann vom Fahrgastbeirat im Landkreis Harburg plädierte aber auch für die Umsetzung kurzfristiger Lösungen. Eine Erweiterung des S-Bahnverkehrs auch nach Süden wurde ebenso thematisiert wie Kritik am Baustellenmanagement der Bahn.

Der SPD/CDU-Antrag wird jetzt mit den Stellungnahmen der Deutschen Bahn, des Metronoms und Start weiter beraten und dann dem Plenum zur Abstimmung gegeben.