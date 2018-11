Tostedt : Rathaus |

bim. Tostedt. Über eine Neuauflage der Töster Kulturtage, die im Jahr 2013 in Tostedt auf große Resonanz stießen, berät der Kultur- und Sportausschuss der Gemeinde Tostedt in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 20. November, um 18 Uhr im Rathaus-Sitzungsraum. Schützenstraße 26a. Damals hatte die Gemeinde dazu 5.000 Euro beigesteuert und die Verwaltung u.a. die Koordination der Aktivitäten übernommen. Die Verwaltung stellt aber diesmal bereits klar, dass personelle Kapazitäten für die Organisation nicht zur Verfügung stehen.

Weiterhin geht es auf Antrag der Gruppe Allwardt-FDP um die im kommenden Jahr anstehende 30-jährige Partnerschaft mit dem französischen Morlàas und die Installation eines "Tags der Partnerschaften" sowie um den Haushalt 2019/20.