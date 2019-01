Neue Gedenktafel für KZ-Opfer am Bahnhof Handeloh

Handeloh: Bahnhof Handeloh |

bim. Handeloh. Eine neue Gedenktafel für die KZ-Opfer auf der Heidebahn will die Gemeinde Handeloh am Sonntag, 27. Januar, um 15 Uhr am Bahnhof Handeloh anlässlich des "Internationalen Gedenktags für die Opfer des Holocaust" anbringen.

Für die Opfer des Transports von rund 5.000 KZ-Häftlingen auf der Heidebahn in den letzten Kriegswochen gibt es eine Gedenkstätte auf dem Friedhof in Handeloh. Dort ruhen die Gebeine von 64 Toten, die durch die unmenschlichen Bedingungen auf dem Transport oder bei Fluchtversuchen während des Aufenthalts des Zuges am Bahnhof in Handeloh ums Leben gekommen sind. Am Bahnhof - also an der Stelle der tragischen Ereignisse - soll nun eine neue Gedenktafel angebracht werden.

"Damit wird das Gedenken wieder an den Ort des Geschehens im Ortszentrum geholt. Diese Gedenktafel soll dann mehr Menschen erreichen, als es an der fortbestehenden Gedenkstätte auf dem Friedhof zwischen Handeloh und Höckel geschieht", so Bürgermeister Heinrich Richter. Dorthin ziehe es meistens Angehörige und Nachfahren der Opfer oder die Zeitzeugen der mutigen Hilfsaktion Handeloher Bürger. Innerhalb weniger Stunden haben damals der Bürgermeister und viele Helfer die schreckliche Hungersnot der KZ-Häftlinge in dem Transportzug gelindert.

Nach Ende des Krieges haben Schülerinnen und Schüler aus Handeloh sich um die Pflege der Grabstätte gekümmert, die bis in die 1950er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Nähe des Bahnhofs bestand. Auch sie haben vielfach einen besonderen Bezug zu der Gedenkstätte auf dem Friedhof bewahrt.

"Doch die Zeitzeugen werden aufgrund der vielen Jahre, die seitdem vergangen sind, weniger. Deshalb hält es die Gemeinde Handeloh heute für immer wichtiger, weiter in Erinnerung zu behalten, welche unmenschlichen Verhaltensweisen in einer Diktatur möglich werden. Das kann dazu beitragen, dass die Bewahrung unserer freiheitlichen Demokratie als unverzichtbar im Bewusstsein bleibt", so Richter.