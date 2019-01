Online-Befragung zu Radschnellwegen

Bürger können Ideen und Wünsche zu Lüneburger und die Stader Trasse einbringenRadfahren in der Metropolregion Hamburg und im Landkreis Harburg soll künftig attraktiver werden: Für die Planung des geplanten Radschnellwegenetzes in der Metropolregion Hamburg sind nun die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen und Wünschen gefragt. Rund um Hamburg werden acht Trassen für regionale Radschnellwege auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Südlich der Elbe werden die Trassen Lüneburg – Winsen – Hamburg und Stade – Buxtehude – Neu Wulmstorf – Hamburg geplant.Das Beteiligungsverfahren startet mit einer Online-Abfrage: Ab sofort können Bürger die vorgesehene Lüneburger und die Stader Trasse einsehen und auch selbst Hand anlegen: Sie tragen Linien und Punkte ein, die ihnen für die Streckenführungen wichtig erscheinen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Fragen und Kritik einzubringen. „Die Online-Beiträge werden anschließend den beteiligten Kommunen und den Planungsbüros für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt“, so Torben Ziel von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Harburg. „Gleichzeitig sind die neuen Impulse Basis für den zweiten Beteiligungsschritt.“ Denn anschließend sollen die Vorschläge genauer unter die Lupe genommen werden: Die Ideen werden mit den Menschen vor Ort diskutiert und weiter ausgearbeitet. An den Workshops nehmen neben den Planern auch Fachleute aus den Kommunen entlang der untersuchten Korridore teil. Der Abschlussbericht zu den beiden Trassen soll dann bis Ende nächsten Jahres vorliegen.Die Vorbereitungen für die Planung und den Bau der Radschnellwege fördert die Metropolregion Hamburg mit rund einer Million Euro. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen im kommenden Jahr vorliegen. Ziel des modernen Verkehrsprojektes ist es, durch gut und mehrspurig ausgebaute Wege viele Menschen aufs Rad zu locken.• Mehr zum Projekt sowie die Links zu der Online-Beteiligung finden Interessierte unter www.metropolregion.hamburg.de/rsw-lueneburg-hh und www.metropolregion.hamburg.de/rsw-stade-hh