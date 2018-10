Samtgemeinderat Tostedt: Straße zur B3 soll ausgebaut werden

bim. Tostedt. Die Mittel in Höhe von 282.500 Euro, die die Samtgemeinde Tostedt aus dem Kommunal-Investitions-Förderungspaket (KIP II) erhält, sollen für die Sanierung, Barrierefreiheit und den Brandschutz in der Grundschule Dieckhofstraße eingesetzt werden. Das hat der Samtgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Mit diesem Landesbudget stehen finanzschwachen niedersächsischen Kommunen bis 2022 insgesamt 289 Millionen Euro für die Modernisierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung.

• Die von der Gemeinde Handeloh beantragte Erweiterung der P+R-Parkplätze am Handeloher Bahnhof wurde einstimmig abgelehnt. Derzeit stehen am Bahnhof 15 Parkplätze zur Verfügung. Eine von der Verwaltung durchgeführte Zählung von Januar bis Juli ergab, dass dort durchschnittlich sieben Autos pro Tag abgestellt waren.

Bedarf sah der Samtgemeinderat allerdings bei den ebenfalls beantragten abschließbaren Boxen für Fahrräder am Handeloher Bahnhof und am Haltepunkt Büsenbachtal. Außerdem sollen die veralteten Vorderradhalter durch Anlehnbügel ausgetauscht werden. Ein Teil der Abstellplätze soll in abschließbaren Sammelboxen untergebracht werden. Die Fahrradabstellplätze können durch die Landes-Nahverkehrs-Gesellschaft gefördert werden.

• Weiterhin beschlossen wurde, die Gemeindeverbindungsstraße 21 zwischen Groß Todtshorn und der B3 zu sanieren. Die Baukosten für den Ottermoorer Weg betragen 75.000 Euro, die für die Todtshorner Straße 550.000 Euro. Die Verwaltung will eine Förderung im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) beantragen und rechnet mit Fördermitteln in Höhe von 368.000 Euro.