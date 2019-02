Heidenau: Kindergarten Heidenau |

bim. Tostedt. Eine Anhebung der Vergütung für die Jugendarbeit in der Samtgemeinde Tostedt durch die Reso-Fabrik wird in der Sitzung des Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschusses am Donnerstag, 7. Februar, um 18 Uhr im Kindergarten Heidenau diskutiert. Die Vergütung war bei Vertragsabschluss 2014 mit 180.000 Euro (145.0000 Euro fürs Personal und 35.000 Euro für Sachkosten) kalkuliert worden.

Weiterhin geht es um einen Um- bzw. Erweiterungsbau, um den Kindergarten Heidenau um eine Krippen- und eine Kindergartengruppe zu erweitern. Ein Grund ist, dass der Spielkreis zum Juli seinen Betrieb einstellen wird.