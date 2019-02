Tostedt: Erste Flüchtlingscontainer werden abgebaut

Die Flüchtlinge ziehen weiter: Früher als angekündigt hat der Landkreis Harburg nun damit begonnen, die erste Tostedter Flüchtlingsunterkunft am Elsterbogen abzubauen. Die zuletzt 47 Bewohner dort wurden in anderen Unterkünften im Kreisgebiet untergebracht. Auch die Container, die im April 2014 von den ersten Flüchtlingen in Tostedt bezogen wurden, werden bald Geschichte sein. Und auch an der Unterkunft Am Helferichheim wird bereits der Sperrmüll entsorgt. Diese Container werden ab März nach und nach abgebaut. Die 90 Bewohner der beiden Unterkünfte sind in andere Einrichtungen im Landkreis umgezogen."Auf öffentlichen Veranstaltungen wurden die Bewohner über den bevorstehenden Umzug informiert", erläutert Kreissprecherin Katja Bendig auf WOCHENBLATT-Anfrage. "An die Asylbewerber wurden Fragebögen ausgeteilt, auf denen sie gewünschte Gemeinden und/oder Unterkünfte angeben konnten. Unter Rücksichtnahme auf Arbeitsverhältnisse, Schule etc. wurden dann die Fragebögen ausgewertet und die Umzüge in die anderen Unterkünfte geplant."Zu Hochzeiten des Flüchtlingszustroms lebten 500 Asylbewerber in der Samtgemeinde Tostedt. Wenn die beiden Unterkünfte Elsterbogen und Am Helferichheim geschlossen sind, leben noch 237 Flüchtlinge in den Unterkünften: Todtglüsinger Straße in Tostedt (101), im ehemaligen Gasthof Gerlach in Otter (45), neben dem Bahnhof in Handeloh (51) und in der Neuen Straße in Heidenau (40).Wie lange die übrigen vier Asylbewerberunterkünfte in der Samtgemeinde Tostedt noch bestehen bleiben, kann der Landkreis nicht sagen. "Dazu gibt es noch keine konkreten Planungen. Das liegt u.a. auch daran, weil man zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen keine belastbaren Vorhersagen treffen kann. Zu dem Zeitpunkt, wenn die Frage ansteht, ob Mietverträge verlängert werden, werden wir uns die Bedarfssituation genau anschauen", so Katja Bendig.In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits die zentralen Unterkünfte geschlossen in:• Drestedt, Am Sportplatz (ca. 25 Bewohner)• Jesteburg, Hauptstraße (60 bis 80 Bewohner)• Meckelfeld, Seevedeich (ca. 45 Bewohner)• Seevetal, Zürnweg (ca. 50 Bewohner)• Neu Wulmstorf, Hauptstraße (ca. 35 Bewohner).