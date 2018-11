Tostedt: Wie funktioniert Städtebau-Planung?

Tostedt : Heimathaus |

bim. Tostedt. Unter dem Titel „Städtebauliche Planung in der Gemeinde Tostedt“ informiert Axel Seute, Fachbereichsleiter Bauen und Planung der Samtgemeinde Tostedt, am kommenden Montag, 5. November, um 19 Uhr im Tostedter Heimathaus, Himmelsweg 8, darüber, wie städtebauliche Planung generell funktioniert und in Tostedt im Konkreten umgesetzt wird.

Axel Seute beantwortet dabei Fragen wie unter anderem: Kann man alte Gebäude in Tostedt erhalten? Kann jeder in Neubaugebieten bauen wie er möchte? Ist in Altbaugebieten die architektonische Um- und Neugestaltung regellos? Wie funktioniert Ortsplanung überhaupt? Können Bürger die Entwicklung Tostedts mit beeinflussen oder bei der Planung mitwirken? Und: Gibt es Planungen oder Vorstellungen, wie Tostedt in 20 oder 30 Jahren städtebaulich aussehen soll?

Zu der Veranstaltung lädt der Heimatverein Tostedt alle Interessierten ein.