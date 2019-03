Wartungsverträge für die Jugendherberge Inzmühlen verlängert

bim. Handeloh. Die Wartungsverträge mit Hausmeisterservice und bedarfsgerechter Pflege der Außenanlagen für die Jugendherberge in Inzmühlen werden verlängert, informierte Handelohs Bürgermeister Heinrich Richter (FWH) in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses. Wie berichtet, ist der Mietvertrag des Gebäudes, das von Ende 2015 bis März 2018 als Flüchtlingsunterkunft diente, mit dem Landkreis Harburg Ende Januar ausgelaufen. Seither steht der Gebäudekomplex auf dem sechs Hektar großen Naturgelände leer.

Nun will die Gemeinde Handeloh versuchen, über einen Makler neue Nutzer zu finden. Am 21. Februar habe es mit einem Buchholzer Makler eine Besichtigung gegeben und ein Angebot für ein Exposé. Am 13. März werde es beim Landkreis ein Gespräch über die Anforderungen an die Bauleitplanung für mögliche Nutzungsänderungen geben, so Richter.