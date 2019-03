Weg heißt nun "Posthalterstieg"

Der im Jahr 2011 geschaffene Verbindungsweg zwischen dem Tostedter Marktplatz Am Sande und der Johanneskirche im Himmelsweg soll nun endlich einen Namen bekommen. Das hatte der Heimatverein Tostedt bereits im vergangenen Mai vorgeschlagen. Der Gemeinderat sprach sich nun für den Namen "Posthalterstieg" aus, angelehnt an die alte Posthalterei im Huthschen Haus am Sande.