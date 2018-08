20 Jahre "Tanzheimat Inzmühlen"

bim. Handeloh. Einen runden Geburtstag feiert das Tagungszentrum "Tanzheimat Inzmühlen" am Samstag, 25. August, ab 14 Uhr. Das Tagungszentrum, eine Einrichtung der Gemeinschaftsstiftung Heilende Kräfte im Tanz (HKIT), lädt anlässlich seines 20-jährigen Bestehens zu einem großem Fest auf das Park-Gelände in Handeloh-Inzmühlen, Im Seevegrund 6, ein. Das Fest steht unter dem Motto „Komm tanz mit mir!" und verspricht den Gästen einen Tag lang Nähe, Freude, Glück, Freiheit, Lebenslust und Gemeinschaft zu erleben und zu genießen.

Das Programm:

14 Uhr: festliche Eröffnung der Feier durch Geschäftsführerin Stefka Weiland (Foto, Foto: Tanzheimat Inzmühlen) und offizielle Gäste

15 Uhr: Kaffee und Kuchen auf der Tanzwiese und Inzmühlener Wasserspiele mit dem "Spielefant", dem Spielmobil aus Oldenburg mit der „Wasserbaustelle“

20 Uhr: Mega Tanzparty unter dem Motto „Komm tanz mit mir!“ mit DJane Stefka Weiland.

Eingebettet ist das Jubiläumsfest in die Tanztherapeutische Fachtagung Forum HKIT, die vom 23. bis 26. August stattfindet und deren Programm vielfältige Workshops und Vorträge beinhaltet. • Infos unter www.tanzheimat.de.