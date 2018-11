"AckerPella" in Tostedt: Bekanntes neu "serviert"

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Einen winterlichen und vorweihnachtlichen A-cappella-Genuss erleben Besucher auf der "Bühne bunter Vorhang", Unter den Linden 39 in Tostedt, am Sonntag, 2. Dezember, um 20 Uhr. Die Gruppe "AckerPella" lädt zum Weihnachtssingen ein und "serviert" bekannte Lieder in neuem Gewand, z.B. „Dreaming of a White Christmas“, „Let it snow!“ oder „Winter Wonderland“ in spannenden Arrangements nur mit Stimmen, ganz ohne Instrumente oder „Schneeflöckchen Weißröckchen“ als Samba verpackt. Eintritt: 15 Euro, Vorverkauf bei Theaterchefin Ulrike von Thien, Tel. 04182-292331, "Buch & Lesen", Tel. 04182-3138.

